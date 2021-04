Automobilismo, la salita dei Monti Iblei apre il Trofeo Italiano Velocità di Montagna: oltre 230 iscritti

La Salita dei Monti Iblei 2021 con i suoi oltre 230 iscritti che dal 16 al 18 aprile aprirà in Sicilia il Trofeo Italiano Velocità Montagna ed il Campionato Siciliano auto moderne e storiche, è stata presentata alla stampa. Ad illustrare i particolare della gara, promossa dal Comune di Chiaramonte Gulfi ed organizzata tecnicamente da Promoter Kinisia, presso il Palazzo della Provincia a Ragusa, sono stati il Commissario Straordinario del Libero consorzio Comunale di Ragusa,. Salvatore Piazza, Sebastiano Gurrieri, Sindaco di Chiaramonte Gulfi, il Coordinatore Tecnico e Sportivo dell’evento Fabrizio Fondacci, ed il Presidente dell’Associazione Cinquecentisti Chiaramontani Paolo Gulino.

Tanti i nomi altisonanti che figurano tra gli oltre 230 iscritti, in approvazione presso la Federazione, che danno un tono decisamente tricolore alla competizione. Tra i protagonisti annunciati il catanese sei volte vincitore della gara Domenico Cubeda su Osella FA 30 Zytek, dalla Sardegna Sergio Farris su Lola da 3000 cc ed il 9 volte Campione Italiano biposto Omar Magliona, il sardo che testerà in gara l’aggiornata Osella PA 2000; Il pugliese Francesco Leogrande proverà la versione 2021 dell’Osella P 21 EVO; prima gara su Osella PA 2000 per il lucano Achille Lombardi Tricolore Sportscar Motori Moto 2020; i padroni di casa papà e figlio Giovanni e Samuele Cassibba rispettivamente sulla versione PA 30 e PA 21 J dell’Osella, altri papà e figlio di casa sono Angelo ed Agostino Bonforte entrambi su Osella come Francesco e Vincenzo Conticelli, figlio e papà in arrivo dalla provincia di Trapani; Ancora papà e figlia Andrea e la sempre più determinata Martina Raiti, entrambi su Osella; altra famiglia trapanese è quella di papà Rocco su Osella e Francesca Aiuto su Radical. Gara di inizio stagione anche per il 21enne siracusano Luigi Fazzino su Osella con motore Turbo.

Servizi speciali sulla Salita Monti Iblei 2021 previsti in streaming su facebook ed in TV su MS Motorsport TV (813 Sky) venerdì 16 e sabato 17 aprile, mentre la gara sarà trasmessa in diretta web e TV su Ms Channel (814 Sky).