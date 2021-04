'Eolico offshore sottostimato', imprese chiedono cambio Anev

L'eolico offshore è la Cenerentola delle rinnovabili in Italia. Il nostro paese ha 8.000 km di coste, e neanche una turbina in mezzo al mare. Chi ha provato a installarle, si è trovato di fronte una burocrazia terrificante e le barricate di Comuni e cittadini. Perfino il piano energetico nazionale, l'impronunciabile Pniec, trascura l'eolico offshore. Eppure, questo potrebbe dare una grossa mano per ridurre le emissioni nazionali. Il grido di dolore dell'industria italiana del vento è stato lanciato oggi da un webinar dell'Anev, l'associazione delle imprese del settore, dedicato alle prospettive dell'eolico offshore. Sulla carta, questa tecnologia avrebbe tutte le carte in regola per prosperare in Italia. Le turbine in mare non consumano il suolo, sono lontane dalla costa e non rovinano il paesaggio, possono essere più grandi di quelle a terra e quindi più produttive. Le pale si possono installare su piattaforme galleggianti ancorate ai fondali, con un impatto minimo. E creano pure zone protette per flora e fauna, visto che la pesca viene vietata. D'altronde, per rispettare gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas serra, l'Italia entro il 2030 deve passare dal 30 al 70% di rinnovabili. Un target ben difficile da raggiungere, e quindi nessuna fonte pulita dovrebbe essere trascurata. Per di più, l'Italia ha le tecnologie per costruire le pale eoliche (la Snam le installa in mezzo mondo) e le nuove centrali creerebbero ricchezza e lavoro nel paese. Eppure, l'Italia non si muove. "Per far sì che il settore possa portare tutti i suoi benefici - ha spiegato il presidende dell'Anev, Simone Togni -, è necessario attuare una transizione burocratica, intervenendo con opere di velocizzazione e semplificazione sia rispetto all'iter autorizzativo, sia riguardo alla connessione alla rete". Carlo Di Primio, Presidente dell'Associazione italiana economisti dell'energia (Aiee) ha detto che "per un Paese con alcune migliaia di km di costa, i 900 megawatt previsti dal Pniec per l'eolico offshore al 2030 non sono certamente numeri importanti". E poi, serve che "questa tecnologia non sia ostacolata da processi autorizzativi che sembrano disegnati sulla volontà di non fare". Per Livio de Santoli, Presidente del Coordinamento FREE, "è necessaria una revisione urgente del Pniec, che deve essere coordinato con il Pnrr. Il nuovo Pniec dovrebbe moltiplicare di 2 volte e mezza i 10 GW installati ora: di questi, 6 GW dovrebbero essere offshore". "Il Pniec sottostima l'eolico offshore - ha rincarato Luca Piemonti di Terna -, anche se ora è in fase di riscrittura. Le zone più adatte sono ad ovest della Sardegna, a sud della Sicilia e a est della Puglia". Gianni Silvestrini della ong Kyoto Club ha ricordato però come "a Rimini, in Sardegna e in Sicilia l'opposizione degli enti locali e della popolazione ha bloccato i progetti di eolico offshore". Per il manager Lorenzo Palombi di BayWa, "serve un lavoro di comunicazione con le realtà locali". Le associazioni ambientaliste (Greenpeace, Legambiente, WWF, Marevivo) con varie sfumature si sono dette favorevoli all'eolico offshore, anche se chiedono regole e garanzie per l'ecosistema.