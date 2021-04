Floridia, Carianni ritrova la sua maggioranza nella variazione al Bilancio

Nessun colpo di scena in consiglio comunale a Floridia dove il sindaco Marco Carianni ritrova la sua bella maggioranza, allineata e compatta, ed uno dei due ex malpancisti, presente in aula, Gianluca Faraci, vota sì a comando alle variazione di bilancio, già approvate dall'esecutivo. Non fa altrettanto Elena Leotta, non per diserzione, ma perchè assente giustificata in quanto in convalescenza. Una dimostrazione che è stato inutile dare vita ad un nuovo gruppo, 'Rinascita floridiana'. Passano con 9 voti a favore le variazioni del bilancio che prevedono 70 mila euro per un muro di cinta della Villa Comunale, tratto di via De Amicis, fondi messi a disposizione dal Ministero. Ed ancora altre 70 mila euro per l'abbattimento di barriere architettoniche e la sistemazione dei marciapiedi. Soldi anche questi che arrivano da Roma. Infine il colpo grosso, grazie ad un decreto firmato dall'ex ministra alla Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina. Si tratta di un finanziamento di 600 mila euro per la manutenzione di tutte le scuole comunali di Floridia. Infine ci sono 7 mila euro da investire nella digitalizzazione. Cinque i voti contrari da parte dell'opposizione, uno in meno rispetto al cartello iniziale, per l'assenza stasera in aula di Marzia Scalora.