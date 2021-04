Il Palermo vince il recupero contro il Foggia: decide un gol di Valente

Il Palermo batte il Foggia 1-0 al "Barbera" nel recupero della 14^ giornata del girone C di serie C. Decide un gol nel finale di Valente che vale tre punti importanti in chiave play-off per i rosanero. Comincia meglio il Foggia che al 10' con un sinistro di Vitale impegna Pelagotti. Al 25' ancora i rossoneri pericolosi con una punizione angolata di Curcio che il portiere rosanero mette in angolo. Al 26' ancora una gran conclusione di Curcio, troppo centrale, che il portiere riesce a respingere. Nel finale di tempo e' invece il Palermo a rendersi pericoloso al 38' con Marconi e Luperini che tra una selva di gambe costringono Fumagalli al salvataggio in angolo. Al 43' ci prova Floriano con il sinistro, ma anche questa volta il portiere si rifugia in corner. Il Palermo intensidica gli attacchi nella ripresa, ma con poca lucidita' sottoporta fino al 36' quando Valente, su assist di Floriano, dall'interno dell'area batte Fumagalli con il destro.