Forum famiglie di Siracusa: "Riaprire subito il Parco Archeologico di Neapolis"

"E' indispensabile riaprire al più presto i luoghi della cultura, in particolar modo quelli che si trovano all'aria aperta, come il nostro splendido parco della Neapolis. Penso sia un provvedimento utile e assai gradito alle famiglie siracusane quello che consentirebbe l'accesso al Parco, che comprende il Teatro Greco, l'anfiteatro, le latomie del Paradiso, l'ara di Ierone". A chiederlo è Salvo Sorbello, presidente del Forum provinciale delle Associazioni familiari di Siracusa.

"In una città come Siracusa, che dispone purtroppo di pochissimi spazi verdi, sarebbe senza dubbio positivo poter accedere, nel pieno rispetto delle norme anticovid, a siti di dimensioni assai ampie e di bellezza unica. Peraltro da poco sono stati ripuliti e sistemati con la valorizzazione di aspetti e monumenti che anche i siracusani più anziani non hanno potuto mai cogliere in tutta l'attuale, straordinaria attrattiva, come ad esempio il collegamento tra l'anfiteatro romano, finalmente ripulito da arbusti ed erbacce che ne ostacolavano la visione, e l'enorme Ara di Ierone. Si darebbe a tanti ragazzi (e non solo a loro), costretti a restare in casa dalla didattica a distanza e da restrizioni varie, la possibilità di poter godere, all'aria aperta, di un patrimonio culturale e ambientale di immenso valore. Allo stesso modo, i nonni potrebbero accompagnare in un vero e proprio parco i loro nipotini, per fare conoscere ed amare una parte essenziale della storia e dell'identità siracusana".