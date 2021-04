Prodotti con marchi falsi, Finanza sequestra laboratorio a Belpasso

Oltre 2.000 etichette e 135 capi di vestiario contraffatti sono stati sequestrati dai militari della Guardia di finanza di Catania in un laboratorio di stampa serigrafia riconducibile ad una ditta individuale di Belpasso, il cui titolare è stato denunciato per contraffazione e commercio on line di prodotti con segni falsi. Sequestrati anche l'intero immobile, macchinari professionali ed apparecchiature informatiche per un valore totale di circa 27 mila euro. I proventi illeciti ricavati dalla vendita dei capi contraffatti dalla fine del 2018 al marzo 2020 ammontano a circa 70mila euro e dovranno essere sottoposti a tassazione. L'indagine delle Fiamme Gialle ha avuto inizio dopo la scoperta su un noto sistema telematico di e-commerce di diverse pagine sulle quali venivano pubblicizzati e messi in vendita articoli presumibilmente contraffatti. Tra questi alcuni capi d'abbigliamento con il marchio registrato 'Juventus'. Tra le etichette termoadesive sequestrate quelle che riproducevano i marchi di note case automobilistiche e motociclistiche e di squadre di calcio.