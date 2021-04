Ispica, scontro frontale tra due auto in contrada Bufali-Marza: grave 76enne

U(n uomo di 76 anni, R.T., di Ispica, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi questa mattina in contrada Bufali Marza, in territorio ispicese. L'uomo era alla guida di una Ford Focus station wagon che, per cause da accertare, si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda. Le condizioni del 76enne sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Maggiore" di Modica. Dopo le prime cure, i medici ne hanno ordinato il trasferimento in eliambulanza al Policlinico di Messina. Ferite non gravi per il conducente della Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica, l'ambulanza del 118 e i carabinieri per i rilievi. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.