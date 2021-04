Lascia il coltello fuori dal Tribunale: denunciata a Marsala

Va al tribunale di Marsala con un coltello nella borsa, ma rendendosi conto che questo non sarebbe passato inosservato ai controlli e al metal detector all'ingresso, lo lascia a terra sul marciapiede lato di corso Gramsci. Lo dicono i carabinieri che hanno denunciato una donna di Castelvetrano di 39 anni per porto illegale di oggetti atti ad offendere. A notare il coltello a terra vicino l'ingresso sul retro del Palazzo di Giustizia di Marsala sono stati i militari dell'Arma in servizio di vigilanza nelle aule in cui si svolgono i processi. All'identità della persona che aveva lasciato il coltello sul marciapiedi, i carabinieri sono arrivati analizzando i filmati registrati dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.