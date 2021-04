Secondo furto a Palermo alla palestra Virgin Active

Nuovo furto alla palestra Virgin Active in pochi giorni. I ladri sono entrati nell'impianto sportivo di via Gioacchino Ventura a Palermo, attualmente chiuso per l'emergenza Covid-19, portando via delle macchinette per il caffè e generi alimentari ancora custoditi nei magazzini. Indaga la polizia. E' questo il secondo episodio negli ultimi giorni: una settimana fa i ladri dopo aver forzato un finestra hanno rubato cinque computer e 300 euro custoditi in un cassetto. In quei giorni sono stati registrati altri furti: alla palestra The Best di via Indro Montanelli, zona Altarello, nel ristorante la Locanda del gusto di corso Vittorio Emanuele e nella chiesa Santa Maria della Pietà alla Kalsa.