Chiaramonte Gulfi, alla Salita Monti iblei anteprima di sfide Tricolori della Montagna

Con le operazioni preliminari di verifica e di accreditamento entrerà nel vivo nelle prossime ore la Salita Monti Iblei 2021, gara inaugurale del Trofeo Italiano Velocità Montagna in programma in Sicilia questo fine settimana, da domani venerdì 16 a domenica 18 aprile. Teatro della competizione promossa dal Comune di Chiaramonte Gulfi ed organizzata da Promoter Kinisia, sarà come sempre la S.P. 7 che unisce l’area artigianale al centro storico di Chiaramonte Gulfi nel Ragusano sulla versione “allungata” del leggendario percorso di 8,5 km. Tutto pronto nel caratteristico centro ibleo per accogliere team e piloti, la locale Amministrazione con a capo il Sindaco On. Sebastiano Gurrieri ha predisposto ogni particolare per rendere quanto più piacevole la permanenza degli addetti ai lavori. Venerdì 16 aprile, infatti, a partire dalle ore 10.00 sono in programma le operazioni preliminari di accreditamento della competizione presso il Teatro “L. Sciascia” a Chiaramonte Gulfi e le verifiche tecniche, il tutto si protrarrà fino alle 19.30 per agevolare che arriva da fuori provincia e soprattutto evitare molte presenze nell’area interessata. Sabato a partire dalle 9.30 partiranno le due manche di ricognizione del tracciato, mentre domenica 18 aprile dalle 9.30 scatterà la gara in salita unica con premiazione alla fine di ogni categoria.