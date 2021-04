Modica, tre feriti nello scontro tra un'auto e un furgone: grave un bambino

Incidente stradale, questa sera, nei pressi del Ponte Guerrieri di Modica. Per cause da accertare si sono scontrate frontalmente un'Alfa Romeo e un furgone. A bordo dell'auto due persone, padre e figlio. Il bambino ha riportato le ferite più gravi ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale "Maggiore" di Modica insieme al genitore. Lievi ferite per il conducente del furgone. Sul posto la Polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Modica. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un'ora. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.