Basket donne, Ragusa vince ad Empoli 60 - 54 al debutto nei play off

Buona la prima per la Passalacqua Ragusa che inizia i playoff espugnando il parquet di Empoli e si porta 1-0 nella serie al meglio delle tre partite valida per l’accesso alla semifinale playoff. Non senza qualche patema d’animo nel finale, quando le padrone di casa si riportano ad appena due lunghezze di distanza, Harrison e compagne conducono per tutti i 40 minuti e si aggiudicano l’incontro con il punteggio finale di 54-60. Proprio la pivot americana della Passalacqua è l’Mvp della partita, firmando la doppia doppia con 26 punti segnati e 14 rimbalzi catturati: un fattore assoluto. “Partita sofferta nella quale a tratti abbiamo fatto cose meravigliose e che avevamo preparato in settimana – commenta coach Gianni Recupido – invece, come spesso accade, soprattutto quando siamo sopra nel punteggio, usciamo un po’ fuori dai nostri schemi, andiamo a cercare cose personali e lì perdiamo un po’ la bussola. Fortunatamente abbiamo retto in difesa perché in attacco invece abbiamo fatto fatica. Diciamo che ogni tanto ci scordiamo di sforzarci e ci vuole più maturità. Harrison? E’ stata decisiva, nei momenti importanti si è presa le responsabilità non solo al tiro, ma anche catturando rimbalzi importantissimi”. Le due squadre ritornano l’una di fronte all’altra al Palaminardi di Ragusa martedì 20 aprile alle ore 18,30. L’eventuale bella si disputerà ancora nel capoluogo ibleo giovedì 22 sempre alla stessa ora.