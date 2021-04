Indianapolis, sparatoria in un magazzino FedEx oltre 8 morti

Una sparatoria in un magazzino FedEx poco lontano dall'aeroporto di Indianapolis ha provocato più di 8 vittime, l'attentatore risulta morto suicida. Lo riferisce il portavoce del dipartimento di polizia metropolitana di Indianapolis. Secondo la ricostruzione che è stata pubblicata su un giornale locale di Indianapolis, poco dopo le 23 locali una telefonata dava l'allarme su una sparatoria in corso nel centro logistico FedEx vicino all'aeroporto internazionale della capitale dello stato dell'Indiana.

Gli agenti di polizia accorsi sul posto hanno trovato la sparatoria in corso, diverse persone sono sono state portate negli ospedali della città. Nel centro di smistamento di FedEx a Indianapolis, il secondo "hub" più grande del gruppo, lavorano oltre 4.500 persone. "Abbiamo appreso della tragica sparatoria nella nostra struttura", ha dichiarato l'azienda in una nota ripresa dai media locali. "La sicurezza delle persone è una delle nostre priorità e i nostri pensieri sono verso le persone che sono state colpite. Stiamo lavorando per raccogliere ulteriori informazioni e stiamo collaborando con le autorità investigative". L'assalitore è morto suicida.