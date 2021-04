Il generale Castello in visita alle Stazioni di Pachino e della zona Nord

Il generale di Brigata Rosario Castello, che dal settembre 2020 ha assunto l’incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato i Comandi Stazione Carabinieri di Pachino, Carlentini, Lentini e Francofonte.

Il Comandante della Legione che, dal suo arrivo è alla terza visita nella provincia di Siracusa, accompagnato dal Comandante Provinciale, Col. Giovanni Tamborrino, ha incontrato i Comandanti ed una rappresentanza del personale delle Stazioni indicate, nel rispetto delle norme relative al distanziamento sociale imposte dalla pandemia da COVID-19.

Agli incontri hanno preso parte il Comandante del Reparto Operativo di Siracusa, Tenente Colonnello Marco Piras, e ai Comandanti delle Compagnie di Noto ed Augusta, Capitano Paolo Perrone e Maggiore Stefano Santuccio.

A tutto il personale, il Comandante della Legione ha rivolto espressioni di ringraziamento ed apprezzamento per l’attività preventiva e repressiva svolta al servizio dei cittadini, soffermandosi sull’importanza del ruolo delle Stazioni Carabinieri, unità di base dell’Arma e fondamentale presidio di legalità per la capillare distribuzione sul territorio, oltre che pregiata fonte di informazioni anche per i Reparti preposti alle investigazioni sulla criminalità organizzata anche di stampo mafioso.

Nell’occasione, il Colonnello Tamborrino ha illustrato al Comandante della Legione le caratteristiche e criticità che connotano i territori dei Comuni su cui operano le quattro Stazioni e l’andamento operativo dei presidi visitati.