Anci Sicilia, Orlando: bene aumento quota per il Sud nel Pnrr

"L'aumento della quota Sud al 40 per cento del piano nazionale di ripresa e resilienza è un'ottima notizia, frutto anche dell'impegno e delle sollecitazioni dei sindaci e dell'Anci delle regioni meridionali". Lo ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia. "Esprimo un sincero apprezzamento al Presidente Mario Draghi e all'on. Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale. Adesso, in virtù di questo importante risultato - continua Orlando - servono urgentemente nuove riforme che permettano ai Comuni di spendere queste risorse".