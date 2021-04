Rubano scarpe in un Centro commerciale di Ragusa: presi a Lentini

Agenti del Commissariato di Lentini hanno denunciato due giovani catanesi già noti alle forze dell’ordine, uno dei quali minorenne, per i reati di furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti, ricevuta da parte dei colleghi di Ragusa la segnalazione di due ladri che avevano compiuto un furto in un centro commerciale della città e si erano dati alla fuga sulla statale 194 diretti verso Catania, riuscivano ad intercettare l’automobile e a bloccarla, dopo un breve inseguimento, nei pressi del primo svincolo per Lentini.

I due giovani, rispettivamente di 21 e 17 anni, sono stati sottoposti a perquisizione e, all’interno dell’automobile, è stato rinvenuto il bottino: 7 paia di scarpe del valore di circa 300 euro, due droni del valore di circa 1000 euro e tre rasoi del valore di circa 300 euro.