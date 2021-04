Ragusa, bando ritirato per i servizi culturali al Castello di Donnafugata: l'ira del M5S

“E ci risiamo. L’ennesima dimostrazione di incompetenza, negligenza da parte di questa amministrazione comunale. L’ennesimo bando ritirato. Questa volta è toccato al capitolato di gara relativo all’affidamento dei servizi ausiliari culturali del castello di Donnafugata. Bando scritto, studiato, messo a punto e poi, chissà per quali svarioni, tolto dalla scena”.

E’ quanto afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, che, a nome del gruppo consiliare, manifesta la propria perplessità su quanto accaduto. “Non è un caso isolato – continua Firrincieli – in quasi tre anni di attività, per l’ennesima volta questa Amministrazione ha ritirato un bando che non era stato predisposto a regola d’arte. Perché non ha saputo fornire gli opportuni input politici? Perché non ha saputo vigilare? Perché non è riuscita a leggere quello che stabilivano le norme? A questo punto riteniamo che debba essere il sindaco, visto quello che è accaduto, a prendere in mano la situazione, se ne ha le capacità e la tempra”.