Compra on line ,a era una truffa, 31enne denunciato a Noto

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato S.F., trentunenne di Grottaglie, in provincia di Taranto, per il reato di truffa.

La vittima, un giovane residente a Noto, aveva presentato querela per truffa patita in relazione all’acquisto on line di materiale tecnologico, una console acquistata al prezzo di 450 euro.

Dal giorno successivo al pagamento, la vittima iniziava a chiamare il venditore per conoscere i tempi della consegna della console, ricevendo risposte evasive. Gli accertamenti effettuati dagli agenti del Commissariato permettevano di risalire all’identità della persona che aveva incassato la somma, una donna pugliese della provincia di Taranto che è stata denunciata per il reato di truffa.