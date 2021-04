Belpasso, perde il controllo del camion che finisce su auto: pedone è grave

Un pedone è stato travolto stamane a Belpasso (Catania) da un camion il cui conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, andando inoltre a sbattere contro una vettura in sosta. Il ferito è stato soccorso da personale del 118 ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. L'autista del veicolo, un uomo di 37 anni, dapprima è fuggito ma nel primo pomeriggio si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò del comando provinciale di Catania.