Pony in una stalla abusiva a Catania: una denuncia

Un uomo di 48 anni è stato denunciato a Catania dai carabinieri perché teneva senza cura un pony in una costruzione abusiva di ridotte dimensioni e senza alcuna aerazione che era stata adibita a stalla. Il quadrupede è stato sequestrato ed affidato ad un maneggio. I carabinieri lo hanno scoperto durante controlli nel quartiere di San Giovanni Galermo. Deve rispondere di abbandono di animali e di violazione di regolamenti sul benessere degli animali. E' stato inoltre sanzionato per circa 10.000 euro per la mancata registrazione del codice aziendale e di identificazione dell'animale con il microchip.