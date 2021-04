Vaccini, all'hub di Palermo 1.180 dosi di AstraZeneca in nove ore

Sono state 1.180 le dosi di vaccino AstraZeneca somministrate fino a metà pomeriggio nell'hub Fiera del Mediterraneo di Palermo il primo giorno dell''Open weekend' dedicato alla vaccinazione straordinaria ai cittadini della fascia d'età compresa tra i 60 e i 79 anni senza patologie o fragilità. "L'iniziativa è pienamente riuscita - dice Renato Costa, commissario all'emergenza sanitaria nella Città metropolitana di Palermo -. Lo dimostrano già i numeri parziali, 1.180 somministrazioni di questo vaccino in 9 ore è un vero record per la Fiera del Mediterraneo, considerando che, in genere, qui ci attestiamo su una media di 400-500 inoculazioni giornaliere di AstraZeneca. Stiamo ricostruendo la fiducia in un vaccino finito al centro delle polemiche e che invece - aggiunge - è un alleato prezioso nella lotta alla pandemia. I cittadini sanno che i casi di trombosi sono rarissimi e oggi hanno dimostrato di non avere paura". Due su cinque i corridoi dell'hub destinati per le somministrazioni di AstraZeneca; negli altri tre sono andate avanti regolarmente le inoculazioni Pfizer ai cittadini ultraottantenni o estremamente vulnerabili. Le vaccinazioni senza prenotazione, nell'ambito dell'open weekend, si effettuano dalle 8 alle 22, orario di chiusura dei cancelli. Fino a mezzanotte, invece, ma entrando al massimo entro le 22, andranno avanti le vaccinazioni di tutti coloro che, a prescindere dall'iniziativa, si erano già prenotati in precedenza. Nonostante l'iniziativa di questo fine settimana sia aperta senza prenotazione a chi ha tra i 60 (anche da compiere entro il 2021) e i 79 anni, sulla piattaforma dell'hub https://fiera.asppalermo.org/ è stato messo a disposizione un sistema di preregistrazione per permettere alla struttura di organizzare meglio gli accessi ed è consigliata perché permette di accorciare di molto i tempi di attesa indicando anche l'ora di arrivo. Oltre 1.100 le preregistrazioni raccolte, al momento, per la tre giorni di open weekend nell'hub provinciale. Oltre alla Fiera del Mediterraneo, sono 17 i centri vaccinali di Palermo e provincia che aderiscono al fine settimana di porte aperte ad AstraZeneca.