Floridia, domani in chiesa Madre i funerali di Antonio La Rosa

Ha destato grande commozione la morte del commerciante di Floridia, Antonio La Rosa, 57 anni, stroncato da un infarto improvviso. La Rosa - dicono alcuni suoi amici - era un floridiano doc e nonostante un'attività commerciale gestita insieme al fratello ad Augusta, da 20 anni hanno una panineria in piazza Fontana nella città megarese, aveva mantenuto salde le sue radici con Floridia. Era conosciuto in tutto il circondario, anche a Solarino, perchè al mattino vendeva le cialde per il caffè ai distributori dell'intera provincia. La Rosa era separato da tempo ed aveva una compagna. Era anche nonno e lascia pure tre figli, due maschi ed una femmina. I funerali di Antonio La Rosa verranno celebrati domani mattina alle 11 a Floridia in chiesa Madre.

L.M.