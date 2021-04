Trasporto scolastico, oltre 90.000 euro di ristori alle imprese del territorio ibleo

“E’ stato pubblicato il Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per aiutare le aziende di trasporto scolastico che hanno registrato perdite di fatturato a causa della diffusione del COVID-19 e alla conseguente sospensione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico nell’anno scolastico 2019/2020.” Lo comunica la deputata M5S, Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera. "Con questo decreto del 7 aprile 2021 - dichiara Marialucia Lorefice - vengono ripartiti i 20 milioni di euro stanziati dal governo Conte nel Decreto Rilancio. Nella provincia di Ragusa arriveranno oltre 90.0000 euro, assegnati ai Comuni che hanno presentato istanza, in modo proporzionato a quanto complessivamente richiesto da tutti gli Enti locali, nella misura del 16,10622% di quanto richiesto.

Nel dettaglio saranno assegnati: a Comiso 11.157,76 euro; a Ispica 4.374,84 euro; a Modica 32.212,44 euro; a Monterosso Almo 5.487,75 euro; a Ragusa 29.833,17 euro e a Santa Croce Camerina 8.781,76 euro.

Si tratta di ristori utili – spiega la Lorefice – per questi operatori economici, fortemente penalizzati dalla chiusura delle scuole”.