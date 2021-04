Raffiche di vento ad oltre 70 chilometri l'ora: disagi e danni nel Ragusano

Raffiche di vento ad oltre 70 chilometri orari hanno causato disagi e danni in tutto il Ragusano. Tegole e cornicioni pericolanti messi in sicurezza dai vigili del fuoco, qualche albero divelto e l'orologio del palazzo comunale di Comiso abbattuto dalle folate di vento. A Ragusa un palo della illuminazione pubblica è caduto su un'auto in sosta. Per fortuna dentro la vettura non c'era nessuno. Lungo la statale 514 Ragusa-Catania il vento ha provocato il distacco dagli ancoraggi sul cassone del container trasportato che si è ribaltato su un fianco. Malgrado i disagi, per fortuna nessun danno alle persone.