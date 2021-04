Mafia, estorsioni a Siracusa: due rinviati a giudizio De Carolis e Fortuna

Il gup del Tribunale di Catania ha rinviato a giudizio per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un commerciante, Luciano De Carolis e Andrea Fortuna, indicati dalla Dda di Catania come esponenti del clan Bottaro-Attanasio di Siracusa. Le indagini, condotte dai magistrati della Procura distrettuale di Catania, hanno avuto inizio dopo la denuncia della vittima, Marco Montoneri, la cui testimonianza, negli anni scorsi, aveva permesso di arrestare sette esponenti della stessa cosca siracusana, tutti condannati in via definitiva. I due odierni imputati, secondo la tesi della Dda di Catania, si sarebbero recati nell'attivita' economica del commerciante, che vive in una localita' segreta, per prelevare uno scooter senza pagarlo. De Carolis, coinvolto in alcune operazioni antimafia, e' attualmente sotto processo, insieme al presunto boss, Alessio Attanasio, per l'omicidio di Angelo Sparatore, ammazzato con sei colpi di pistola il 4 maggio del 2001 a Siracusa.