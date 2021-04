Trovato morto in casa a Monreale, Procura di Palermo dispone l'autopsia

E' stata disposta l'autopsia dalla Procura di Palermo sul corpo di Salvatore La Mantia, 41 anni, trovato il 13 aprile riverso per terra nella sua casa di Monreale con una profonda ferita alla testa. L'uomo è morto all'ospedale Civico dopo alcuni giorni di ricovero. La procura ha aperto un'inchiesta e delegato le indagini ai carabinieri. Le autorità non escludono al momento alcuna pista, tra le ipotesi anche quella di una caduta per un grave malore.