Siracusa, controlli anti Covid: chiuso bar pizzeria e multato titolare

Nell’ambito dei controlli finalizzati al rispetto delle norme anti covid, nella serata di venerdì, agenti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno effettuato un controllo in un locale sito nei pressi della stazione ferroviaria riscontrando delle violazioni ed elevando le relative sanzioni. L’attenzione dei poliziotti dell’Amministrativa era stata attirata da alcune persone che, stazionando nei presi del locale, apparentemente chiuso, stavano aspettando di ricevere delle pizze. Dopo aver bussato, gli operatori entravano nel locale e trovavano un avventore seduto al tavolo, intento a consumare la cena. Altre persone, invece, stavano aspettando di ritirare le loro pizze da asporto. Essendo vietata la somministrare ai tavoli all’interno dell’attività, l’avventore ed il titolare del locale sono stati sanzionati per un totale di 6000 euro e l’esercizio commerciale è stato chiuso per tre giorni.

Inoltre, sempre nella serata di ieri, Agenti delle Volanti, impegnati nel controllo dei soggetti che in città sono sottoposti agli arresti domiciliari, hanno denunciato un uomo di 23 anni perché trovato nella propria abitazione in compagnia di persone estranee al suo nucleo familiare. Nella circostanza, il padre dell’arrestato domiciliare è stato denunciato per aver minacciato i poliziotti.