Lentini, violenze alla giovane convivente: arrestato cittadino bulgaro

Nella serata di venerdì agenti del Commissariato di Polizia di Lentini hanno arrestato un cittadino bulgaro di 21 anni, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della convivente, una donna, sua connazionale, di 17 anni. A seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza, i poliziotti lentinesi, in servizio di controllo del territorio, intervenivano in un’abitazione ove si stava svolgendo una violenta lite tra una coppia di conviventi. Gli agenti constatavano facilmente che l’uomo era in palese stato di alterazione psico - fisica dovuta all’assunzione di alcool e che la donna presentava evidenti lividi sul volto e sul collo.

Inoltre, al loro arrivo, i componenti della Volante constatavano che l’uomo stava ancora inveendo contro la giovane e la nonna della stessa e che gli ambienti della casa erano stati teatro di un’accesa lite appena avvenuta. Per la giovane veniva richiesto l’intervento di un’ambulanza e gli agenti, diretti dal dottor Monaco, avendo ormai chiara la dinamica dei fatti, attivavano le procedure ed i relativi protocolli, previsti per il “codice rosso”, per le donne vittime di violenza domestica. L’uomo non era nuovo a simili violenze nei confronti della compagna. Il cittadino bulgaro, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto agli arresti e condotto in carcere.