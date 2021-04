Covid, aumentano ancora i positivi nel Ragusano e ci sono altri tre decessi

Aumentano contagi e decessi per il Covid nel Ragusano. Il report dell'Asp di Ragusa segnala 1.211 positivi (49 in più in 24 ore) e tre morti. In isolamento domiciliare ci sono 1.135 persone, mentre 61 sono i pazienti ricoverati. I morti salgono a 235 . Netto incremento dei positivi ancora a Ragusa che raggiunge quota 344. Questo il dettaglio nei comuni iblei: Acate 19, Chiaramonte Gulfi 6, Giarratana 11, Ispica 17, Modica 119, Monterosso Almo 3, Pozzallo 43, Ragusa 344, Santa Croce camerina 45, Scicli 129, Vittoria 223.