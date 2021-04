Arrivano 400 mila vaccini di 'Moderna'

"Ieri abbiamo somministrato oltre 350 mila dosi di vaccino. Accelereremo ancora nelle prossime settimane". E' quanto scrive il ministro della salute Roberto Speranza in un post su Fb. Oltre 400.000 dosi di vaccino Moderna arrivano in serata all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Il lotto verrà distribuito alle Regioni a partire da domani. Allarme dai medici in pensione: a chi è contrattualizzato co.co.co per la campagna vaccinale viene sospesa la pensione, dicono.