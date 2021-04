Scicli, il Rotary Club regala due tablet all'Istituto scolastico Vittorini

Due tablet per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Elio Vittorini di Scicli. A regalare i due dispositivi il Rotary Club di Scicli grazie all’iniziativa dell’Agenzia Governativa Americana USAID e del Rotary International. I due tablet sono stati consegnati nei giorni scorsi alla dirigente scolastica dell’Istituto, Marisa Cannata, dal presidente del Rotary Club di Scicli, Alessandro Guarino e dal Segretario Antonino Militello. «Questi due tablet – spiega Guarino – verranno dati in comodato d’uso alle famiglie di studenti meno abbienti che ne hanno di bisogno. Questo periodo di pandemia, con la necessità della DaD – continua il presidente del service sciclitano – ha purtroppo fatto emergere ancor più le distanze economiche tra le fasce della popolazione. Molte famiglie, con più figli chiamati a seguire le lezioni in DaD, non usufruiscono dei dispositivi necessari e questo provoca notevoli disagi. Con la nostra iniziativa, abbiamo quindi voluto dare un piccolissimo contributo per dare la possibilità di avere un tablet a chi non può acquistarne uno»