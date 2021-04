Pallanuoto, Telimar Palermo non va oiltre il pari contro il Trieste ( 10 - 10 )

Finisce 10-10 Telimar-Trieste, partita valida per la terzultima giornata del girone di qualificazione alla final four scudetto. I palermitani sprecano in casa una ghiotta occasione per ottenere la certezza matematica del passaggio alla fase successiva, facendosi raggiungere nel finale di partita dagli ospiti dopo essere riusciti ad avere nel corso della gara anche un vantaggio di tre gol. Un paio di ingenuità degli avversari ha permesso alla formazione triestina di tornare in partita e centrare il pareggio a 1'30" dalla fine. In classifica il Telimar resta secondo alle spalle di Pro Recco con 7 punti, con un margine di vantaggio su Trieste di 5 punti e 6 su Posillipo. Nel prossimo turno i palermitani saranno di scena in vasca in Liguria contro Pro Recco che mercoledì ha battuto 23-4 Posillipo in trasferta.