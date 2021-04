Rossana Cannata: "Consegnate 5 ambulanze medicalizzate in provincia di Siracusa"

“Da oggi cinque nuove medicalizzate, in sostituzione delle vecchie ambulanze, nelle postazioni siracusane del 118, per la precisione: Siracusa 1, Ortigia, Palazzolo Acreide, Rosolini e Sortino”.

Lo annuncia Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che sottolinea come “il rinnovamento del parco mezzi del 118 non si fermi con le consegne di oggi. Man mano che nuove ambulanze arriveranno alla Regione siciliana, saranno infatti dislocate nelle diverse postazioni in sostituzione di quelle più vetuste, sulla scorta del chilometraggio raggiunto e delle criticità presentate. Delle quindici arrivate e distribuite nel territorio regionale, cinque, appunto, da oggi sono operative nel territorio siracusano. In arrivo a breve le successive commesse che consentiranno di sostituire la totalità delle ambulanze anche non medicalizzate. La consegna di oggi consentirà, frattempo, anche il cambio e l’attivazione, sempre in data odierna, dei mezzi nelle postazioni di Cassibile-Fontane Bianche, Francofonte e delle zone montane”.

“Si tratta di un importante risultato - commenta la parlamentare - che ancora una volta dimostra la virtuosa azione dell’assessorato della Salute con la Seus nell’organizzazione del servizio Urgenza-Emergenza per rendere servizi fondamentali ai cittadini in un momento di critico come quello che stiamo vivendo, dovuto alla diffusione del Covid-19”.

Rossana Cannata conclude: “La collocazione efficiente, su tutto il territorio provinciale, di ambulanze medicalizzate, e non solo, all’avanguardia era e resta una priorità. Continuerò a monitorare la consegna dei nuovi mezzi, mantenendo alta l’attenzione, come ho già fatto in passato per l’attivazione H24 delle ambulanze medicalizzate in Ortigia e nella zona montana, a Buscemi e a Buccheri”.