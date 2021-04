Giornalisti, protesta dei corrispondenti etnei de 'La Sicilia'

Da oggi, a tempo indeterminato, i collaboratori della provincia di Catania del quotidiano La Sicilia non invieranno i loro articoli per protestare a causa del mancato rispetto degli accordi sottoscritti con l'azienda sui pagamenti arretrati Lo rende noto la segreteria provinciale di Assostampa Catania che "condivide e sostiene" l'iniziativa. "Abbiamo più volte tentato - affermano i collaboratori in una nota diffusa da Assostampa Catania - la strada della mediazione. Abbiamo atteso e sperato che le nostre richieste e gli accordi sottoscritti con la proprietà, venissero rispettati. Invece, per l'ennesima volta, siamo stati delusi". La segreteria provinciale del sindacato dei giornalisti "esprime piena solidarietà ai colleghi ed annuncia sin da ora che continuerà a sostenere la loro vertenza in ogni sede che riterranno opportuna". (