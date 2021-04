Siracusa, le zone della Movida nella morsa delle forze dell'ordine

Operazione a largo raggio questa sera a Siracusa di polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale. Le forze dell'ordine impegnati nei controlli anti covid, hanno passato al setaccio tutte le zone della Movida, nel cuore del centro storico di Ortigia. Poco dopo le 19 è stata cinturata via Savoia dove gli uomini in divisa hanno contestato una serie di comportamenti non consoni al contenimento del covid - 19. Molte delle persone che giravano a Ortigia erano prive di mascherine. Sono stati sciolti pure assembramenti per evitare il contagio. Il bilancio dei controlli di questa sera si conosceranno domattina.