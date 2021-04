Covid, non si ferma la curva dei contagi nel Ragusano: i positivi salgono a 1.230

Sale ancora il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano: la rilevazione del 18 aprile riporta 1.230 positivi: 1.158 in isolamento domiciliare e 57 ricoverati. Nelle ultime 24 ore si è registrato un altro decesso per cui i morti nel Ragusano, dall'inizio della pandemia, sono 236. Incrementi importanti dei contagi a Ragusa, Vittoria e Comiso, mentre negli altri comuni si registrano lievi aumenti, nell'ordine di uno o due contagi in più rispetto al report del 17 aprile. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 18, Chiaramonte Gulfi 6, Comiso 174, Giarratana 11, Ispica 19, Modica 121, Monterosso Almo 3, Pozzallo 46, Ragusa 351, Santa Croce Camerina 47, Scicli 130, Vittoria 232.