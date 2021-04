Vittoria, aggredisce tunisino: i carabinieri arrestano una donna

I Carabinieri della Stazione di Vittoria, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ragusa, hanno arrestato e posto ai domiciliari una donna vittoriese di 52 anni che, da circa un mese, perseguitava, con minacce e aggressioni un cittadino tunisino. La donna, in una occasione, aveva spruzzato in faccia al tunisino spray al peperoncino. La circostanza era stata confermata dalle testimonianze di alcuni passanti che avevano assistito all'aggressione.