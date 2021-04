Entra con una sciabola in un negozio a Palermo e compie una rapina

E' entrato con un sciabola nascosta nella manica del giubbotto, ha minacciato un commesso, lo ha spinto ed è scappato con la cassa. E' successo ieri sera nel negozio d'abbigliamento Perna di via Franz Liszt a Palermo. Le indagini i carabinieri che sono intervenuti per eseguire i rilievi e acquisire le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Il giovane non è riuscito ad aprire la cassa l'ha strappata dal bancone e l'ha portata via.