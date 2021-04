Siracusa, poliziotto della Prefettura sventa il furto di un ciclomotore

Nell’ambito dei quotidiani controlli finalizzati al contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti, in via Santi Amato, nota piazza di spaccio siracusana, gli agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato 17 dosi di cocaina.

Infine, alle 2,40 di questa mattina, gli agenti hanno arrestato Oberdan Moscuzza, 49 anni, per il tentato furto di un motociclo parcheggiato nei pressi della Prefettura.

Il furto è stato sventato grazie all’immediato intervento dell’agente in servizio al posto di guardia della Prefettura che si è accorto del tentativo di furto grazie al sistema di video sorveglianza e, grazie all’immediato intervento della volante, ha tratto in arresto l’uomo.