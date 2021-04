Gli trovano la marijuana sul tavolo della cucina: 24enne arrestato a Priolo

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, a seguito di specifico servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Z.D., 24 anni, disoccupato, con precedenti di polizia specifici.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare operata dai militari dell’Arma all’esito di una specifica attività di osservazione, è stato trovato in possesso di 16 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rivenuti sul tavolo della cucina e pronti per essere confezionati, oltre a 2 dosi già confezionate di cocaina, un bilancino di precisione e cospicuo materiale per il confezionamento.