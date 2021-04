La figlia di Navalny su Twitter: "Fatelo visitare"

La figlia dell'oppositore russo Alexei Navalny ha rivolto un appello su Twitter per farlo visitare da un medico. "Consentite a un medico di fargli visitare mio papà", ha scritto la 20enne Daria Navlnaya, che studia all'università di Stanford, in California, preoccupata per le condizioni del padre che, secondo la portavoce, è in fin di vita.

Ieri l'allarme su Twitter della portavoce dell'oppositore, Kira Yarmish: "La gente di solito evita la parola 'morire'.

Ma ora Alexey sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni".

I sostenitori di Alexei Navalny hanno convocato proteste in tutta la Russia per mercoledì prossimo, il 21, subito dopo il discorso alla nazione di Vladimir Putin. "E' tempo di agire, qui non si tratta solo della libertà di Navalny, ma della sua vita", ha scritto in un post su Facebook Leonid Volkov.

La situazione dell'oppositore russo Alexiei Navalny e' "totalmente ingiusta": lo ha detto Joe Biden.

I medici vicini a Navalny hanno chiesto di vederlo immediatamente, temendo un arresto cardiaco "da un momento all'altro". Il principale oppositore del Cremlino ha smesso di mangiare il 31 marzo per protestare contro le sue pessime condizioni di detenzione, accusando l'amministrazione carceraria di negargli l'accesso a un medico e alle medicine perché soffre di una doppia ernia discale.