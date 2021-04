Il Catania molla nel secondo tempo e il Catanzaro va due volte in gol

Il Catania resiste un tempo alla generosità del Catanzaro, poi nella ripresa è costretto a cedere ai giallorossi che chiudono il match sul 2 - 0.

Nel primo tempo il Catania ha sapientemente sfruttato le fasce per esercitare una supremazia territoriale con Reginaldo e Russotto che è però stata resa inoffensiva da Pierno e Riccardi a destra e da Scogliamillo e Gatti a sinistra.

Il secondo tempo e’ iniziato sulla falsa riga del primo, ma con il passare dei minuti, anche grazie ad un leggero calo fisico di alcuni degli avversari, il Catanzaro ha iniziato a farsi piu’ intraprendente. Mister Baldini e’ il primo a correre ai ripari sostituendo lo stanco Reginaldo con Golfo e dando spazio ad altri elementi dalla panchina. Il Catanzaro mantiene gli effettivi e bussa alla porta di Martinez con Curiale il cui tiro pero’ e’ centrale. La partita si sblocca al 75′ in piena “Zona Catanzaro” quando Martinelli lancia lungo dalla difesa, Di Massimo in corsa stoppa di petto entra in area e resistendo alla carica di un difensore trafigge Martinez in uscita disperata. E’ il vantaggio delle Aquile che ora vedono la partita mettersi sui binari della vittoria. Il Catania prova la reazione, ma le Aquile sono attente e adesso giocano per difendere il vantaggio chiudendo tutti gli spazi. Russotto prova ad inventare qualcosa e Baldini ricorre ad ulteriori cambi, ma sono i padroni di casa a trovare il raddoppio con un’azione che si sviluppa sulla destra dove Pierno ed il subentrato Evacuo combinano servendo l’accorrente Baldassin il quale evitato il rientro di un avversario trafigge Martinez (86′) con un preciso diagonale sul primo palo.