Un incidente mortale si è verificato sulla strada statale 288 "Di Aidone" a Ramacca, in provincia di Catania. Coinvolti un trattore e un'auto, una persona ha perso la vita. Le cause dell'impatto sono ancora da accertare. Sul posto sono presenti il personale di Anas, il 118 le Forze dell'Ordine, per la gestione della viabilità e per il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.