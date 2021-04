Vicenza, uccide la moglie a martellate e si costituisce

Un cinquantenne ha ucciso la moglie di 39 anni a martellate. E' avvenuto a Pove del Grappa (Vicenza).

Dopo il delitto l'uomo si è costituito ai Carabinieri. A dare l'allarme con una chiamata al 112 è stato lo stesso omicida, fermato dai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa una volta arrivati nella sua abitazione. I militari sono attualmente sul posto per i rilievi.

La coppia abitava nel comune del Bassanese da quattro anni ed ha due figli di 13 e 9 anni. I carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa stanno procedendo ai rilievi nella casa di via Bastianelli, in centro a Pove, con i colleghi del Nucleo investigativo di Vicenza. Già recuperata anche l'arma del delitto. Sul posto anche il pubblico ministero di turno.