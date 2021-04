Catanzaro, 500 positivi al covid in Calabria: 6 i decessi in 24 ore

Sono 500 in piu', rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.705 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 679.431 soggetti per un totale di 727.064 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 54.989, quelle negative 624.442. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 938 (+6 rispetto a ieri), i ricoveri sono 505 (+2 rispetto a ieri), dei quali 50 in terapia intensiva, i guariti sono 39.983 (+118 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono cosi' suddivisi: Cosenza 242, Catanzaro 50, Crotone 42, Vibo Valentia 8, Reggio Calabria 159. Gli attualmente positivi sono 14.068.