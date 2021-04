Vittoria, non mandano i figli a scuola: i carabinieri denunciano 48 genitori

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa nel territorio del comune di Vittoria. I Carabinieri della Compagnia Vittoria hanno svolto un’attività di controllo negli istituti scolatici “primari e secondari”, al fine di verificare casi di inadempienza degli obblighi scolastici che possano, in qualche modo, poi portare alla diffusione del cosiddetto fenomeno della “Dispersione Scolastica”, considerato un vero problema sociale, che spesso sfocia nell’illegalità. A seguito dell’attività effettuata nella città di Vittoria, e in soli tre Istituti Scolastici della città, i Carabinieri hanno denunciato 48 genitori degli alunni assenti, esercenti la patria potestà, i quali dovranno rispondere della violazione dell’art. 731 codice penale (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori). L’attività di verifica dei Carabinieri continuerà nei prossimi giorni in altri Istituti scolastici.