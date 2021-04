Le spiagge di Noto a misura di bambino, anche per il 2021 assegnata la Bandiera Verde

Per il quinto anno consecutivo sul litorale di Noto sventolerà la Bandiera Verde, il vessillo per le spiagge ritenute adatte ai bambini. Anche quest’anno, infatti, Noto potrà fregiarsi dell’importante e prestigioso riconoscimento assegnato da oltre 2mila pediatri italiani, coordinati dal professore Italo Farnetani, ordinario di Pediatria alla Libera Università Ludes di Malta.

La Bandiera Verde viene assegnata a quelle spiagge ritenute con accesso facile, con acqua limpida e bassa vicino alla riva, con la presenza di bambini e scialuppe di salvataggio e che offrono spazi per l’allattamento o il cambio dei pannolini. Tra queste rientra quella di Vendicari, riconosciuta “spiaggia amica dei bambini”. La cerimonia di consegna è in programma il 27 giugno ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, in Abruzzo.

“Manteniamo il prestigioso riconoscimento - commenta il sindaco Bonfanti - nonostante i sempre più rigorosi criteri di selezione e verifica annuale. Non possiamo che esserne contenti e mantenere alta la nostra attenzione”.