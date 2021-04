Siracusa, servizio antidroga della Guardia di Finanza: arrestato un pusher

Continua l’attività dei finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa volta alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nei principali luoghi di aggregazione giovanile del comune aretuseo.

Nel corso di operazioni disposte per il controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle hanno sorpreso M.G., di 22 anni, nella zona nota come “case parcheggio” con 47 dosi di marijuana: il giovane era in compagnia di un altro ragazzo, P.U.L., di 25 anni, trovato in possesso di un’altra dose di sostanza stupefacente. Le operazioni di polizia sono state estese all’abitazione del giovane ventiduenne. Per andare a colpo sicuro, i militari hanno infatti deciso di impiegare “Hold”, cane antidroga. Nel corso della perquisizione, i Baschi Verdi hanno rinvenuto e sequestrato diverse dosi di cocaina e marijuana per un peso complessivo di circa 37 grammi nonché oltre 200 euro in contanti anch’essi sottoposti a sequestro poiché ritenuti provento dell’attività illecita. Al termine delle attività di polizia, M.G., su disposizione della locale Procura della Repubblica, è stato posto agli arresti domiciliari mentre il 25enne è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Siracusa.

Anche nei giorni scorsi, un’attenta ricognizione della medesima zona aveva consentito ai militari di rinvenire 6 dosi di crack abilmente occultate da ignoti all’interno di un’intercapedine del muro perimetrale di una palazzina. Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per cercare di individuare i canali di approvvigionamento del pusher.

A Rosolini, nel corso dell’ultimo fine settimana, i finanzieri della Tenenza di Noto, in servizio 117, hanno sorpreso un ventunenne in possesso di cocaina. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo e il giovane segnalato alla Prefettura di Siracusa.