Spaccio di coca e 'fumo' in bar di Biancavilla: 2 arresti

In un bar di Biancavilla (Catania) cocaina e marijuana venivano spacciate in un bar. Gli assuntori abituali entravano, si avvicinavano al bancone, ordinavano un caffè ed ottenevano anche una dose di droga in cambio di denaro. Lo hanno scoperto agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Adrano, che hanno arrestato il titolare e un giovane di 29 anni che lo avrebbe rifornito. Gli agenti hanno anche sequestrato 39 dosi di cocaina, alcune dosi di marijuana e 210 euro. Su disposizione del pm di turno i due uomini sono stati posti in un primo momento agli arresti domiciliari e successivamente liberati.