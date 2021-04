Open Arms, La Russa (Fdi): "Massima solidarietà a Salvini"

"Esprimo, a nome di tutti, massima solidarietà e vicinanza a Matteo Salvini per l'incredibile valutazione giudiziaria che è maturata a Palermo, nonostante ci sia stato il 'non luogo a procedere' richiesto dal pm di Catania per una vicenda assai simile, nella quale Matteo Salvini non ha fatto altro che quello che è il dovere di ogni buon ministro italiano. Per cui, massima vicinanza e solidarietà". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, nel corso di una conferenza stampa nella sede milanese del partito.